Karadeniz'de hamsi avı henüz başlamadı
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Karadeniz'de hamsi avı henüz başlamadı

18.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 18.10.2020 14:14
Karadeniz'de hamsi avı henüz başlamadı

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, "Balıkçıların palamuda yönelmiş olması ve deniz suyunun sıcaklığı nedeniyle Karadeniz'de hamsi avı henüz başlamış değil." dedi.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, "Balıkçıların palamuda yönelmiş olması ve deniz suyunun sıcaklığı nedeniyle Karadeniz'de hamsi avı henüz başlamış değil." dedi.

Arslan, AA muhabirine, Karadeniz'de son 2-3 yılın en bol palamut avı döneminin yaşandığını belirtti.

Teknelerin kasa kasa palamutla limanlara ve balıkçı barınaklara döndüğünü ifade eden Arslan, bu durumun hava şartlarının uygun sürmesi halinde kasım ile aralığa kadar devam etmesini beklentilerini dile getirdi.

Arslan, hamsi avcılığının başlama dönemi olmasına rağmen henüz gerçekleştirilemediğini kaydederek, "Ekim ayı ortalarından itibaren hamsi avcılığı normal şartlarda başlamakta. Ancak balıkçıların palamuda yönelmiş olması ve deniz suyunun sıcaklığı nedeniyle Karadeniz'de hamsi avı henüz başlamış değil." diye konuştu.

Arslan, hamsiyle ilgili şimdiden bir değerlendirme yapmanın doğru olmadığını, süreci yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Giresun'da balıkçı manav ve tezgahlarında palamudun tanesi 10 ila 20 lira arasında değişen fiyattan satışa sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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