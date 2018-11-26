Karadeniz'de Gerginlik Devam Ediyor

Rusya'nın Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı'ndan geçişine izin vermemesi üzerine dün başlayan gerginlik sürüyor.

Dün sabah saatlerinde Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Ukrayna'ya ait 3 zırhlı savaş gemisinin Kerç Boğazı'na ilerlediği duyuruldu. FSB, Rus Deniz Kuvvetleri ve Rus Hava Kuvvetleri teyakkuza geçti. Ukrayna'ya ait gemiler Kerç Boğazı girişinde durduruldu. Kerç Boğazı'na yapılan Kerç köprüsünün altına yük gemisi demirlenerek geçişe kapatıldı. Bunun üzerine kriz büyüdü.

Gemilere el konuldu

Yaşanan gerginlik gece saatlerine kadar sürdü. Rus uçakları Kerç Boğazı üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi. Gece yarısına doğru ise Rus askerleri tarafından gemilere operasyon yapıldı. Ukrayna, Rusya'nın gemilere ateş açtığını açıklayarak 6 askerin yaralandığını, gemilere Rusya tarafından el konulduğunu, birçok askerin gözaltına alındığını açıkladı.

İki taraf da kırmızı alarma geçti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Karadeniz'in Kerç Boğazı kısmında yaşanan gerginlik nedeniyle acil toplantı kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroşenko orduya savaş durumuna geçmesi talimatı verdi. Ukrayna ordusu ise sabah saatlerinde yapılan açıklamayla savaşa hazır olduğunu duyurdu. Ukrayna'nın bu açıklamasından sonra Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na da hazırlıklı olunması talimatı verildi. Bölgede gerginlik hala sürüyor. - KRASNODAR