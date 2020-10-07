Karadeniz'de geceyi yıldırımlar aydınlattı

Karadeniz'de geceyi yıldırımlar aydınlattı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yıldırım ve şimşekler geceyi aydınlattı.

Karadeniz'de geceyi yıldırımlar aydınlattı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yıldırım ve şimşekler geceyi aydınlattı.

Akşam Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bölgesel olarak etkili olan yağışlarla birlikte başlayan şimşek ve yıldırımlar, gecenin karanlığını aydınlattı. Kentin üzerinde çakan yıldırım ve şimşekler, adeta görsel bir şölen oluştururken bir yandan da korkuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı