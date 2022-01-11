Karadeniz'de fırtına: Gemiler doğal limana sığındı - Haberler
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Karadeniz'de fırtına: Gemiler doğal limana sığındı

Karadeniz'de fırtına: Gemiler doğal limana sığındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karadeniz'de yapılan fırtına uyarısının ardından yük ve balıkçı gemileri, Sinop'un doğal limanına sığındı.

Karadeniz'de yapılan fırtına uyarısının ardından yük ve balıkçı gemileri, Sinop'un doğal limanına sığındı.

Sabah saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan Karadeniz'de saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına uyarısı üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop doğal limanına sığındı. Fırtına etkisinin bitmesini beklemek üzere Sinop'a demir atan gemiler, hava şartlarının iyileşmesinin ardından tekrar yollarına devam edecekler. Gemi ve mürettebatın bekleyişleri sırasında tüm ihtiyaçları, talep edilmesi durumunda Sinop Liman Başkanlığı tarafından karşılanıyor.

Abalı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ömer Tuncer yaptığı açıklamada, "Son 2 gündür bölgedeki kar yağışı sebebiyle gemiler Sinop limanına demir attı. Hava şartlarından hem balıkçı teknelerimiz, hem de kuru yük gemileri etkilendi. Hepsi şuanda hava şartlarının iyileşmesini beklemek üzere limana demirlemiş vaziyette bekliyorlar" dedi.

(Berkan Şen/ İHA)

Karadeniz'de fırtına: Gemiler doğal limana sığındı

Karadeniz'de fırtına: Gemiler doğal limana sığındı

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