Karadeniz'de fırtına etkili oluyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, dev dalgalar oluşturdu.

Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, 3-4 metrelik dalgaların oluşmasına yol açtı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı da aksadı. İnebolu Limanı'nda bekleyen yük gemileri denize açılamadı.

Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım