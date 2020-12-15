- Karadeniz'de fırtına etkili oluyor
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- Karadeniz'de fırtına etkili oluyor

15.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:15

- Karadeniz'de fırtına etkili oluyor Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sonrasında dalga boyu 4 metreye ulaştı.

- Karadeniz'de fırtına etkili oluyor

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sonrasında dalga boyu 4 metreye ulaştı.

Batı Karadeniz sahili olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yağmur şiddetini arttırarak devam ediyor. Gece yarısı özellikle Karayel'den esen rüzgarla birlikte dalga boyu 4 metreye kadar ulaştı. Yağış ve rüzgarın şiddeti ile yükselen dalgalar Akçakoca limanını adeta dövüyor. Dalgaların şiddetini gören bir vatandaş, "Dalgalar geceleri daha çok yükseliyor, limandaki kayalar yerinden oynuyor, korkumuz limana bir şey olması" ifadelerini kullandı. Hava sıcaklığının 4 dereceye düştüğü ilçede meteorolojiden alınan bilgilere göre yağışlar şiddetini arttıracak, batı kesimlerde dalga boyu 4 ile 5 metre arası değişecek.

- Karadeniz'de fırtına etkili oluyor
- Karadeniz'de fırtına etkili oluyor
- Karadeniz'de fırtına etkili oluyor
- Karadeniz'de fırtına etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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