Karadeniz'de fırtına etkili oluyor -Karadeniz'de fırtına etkili oluyor -Karadeniz'de dalga boyu 5 metre oldu Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sonrasında dalga boyu 5 metreye ulaştı.

-Karadeniz'de fırtına etkili oluyor

-Karadeniz'de dalga boyu 5 metre oldu

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sonrasında dalga boyu 5 metreye ulaştı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. Dalga boyunun yer yer 5 metreye ulaştığı Akçakoca'da doğa fotoğrafçıları da bu anları ölümsüzleştirdi. Karadeniz'in yağmurlu ve fırtınalı zamanlarda çok değişik olduğunu dile getiren Doğa Fotoğrafçısı Enis Bektaş, fırtınanın etkisini arttırdığını dile getirerek şunları söyledi: " Şu anda Akçakoca'dayız. Karadeniz yine Karadenizliliğini gösteriyor. Çok şiddetli bir fırtına var. Dalga boyu burada 5 metreye ulaştı. Böyle güzel alanları fotoğraflamayı çok seviyorum. Bugünde Akçakoca'ya geldim. Çok güzel burayı çok beğendim. Karadeniz yine Karadenizliliğini göstermiş."

Meteoroloji yetkilileri Düzce'de 20 Mart'ta kadar zirai don uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA