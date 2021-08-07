KARADENİZ'DE FINDIK HASADI BAŞLADI
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KARADENİZ'DE FINDIK HASADI BAŞLADI

KARADENİZ'DE FINDIK HASADI BAŞLADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARADENİZ'de fındık hasadı, bugün resmi olarak başladı.

KARADENİZ'de fındık hasadı, bugün resmi olarak başladı. Ordu'da sabah saatlerinde bahçeye girip, olgunlaşan fındıklarını toplayan üreticiler, alım fiyatının açıklanmasını bekliyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık fiyatının açıklanma tarihinin sekteye uğradığını belirterek, 30 TL'nin altında oluşacak fiyat üreticiyi memnun etmeyecektir dedi.

Karadeniz'in önemli geçim kaynağını oluşturan fındığın hasadı için üreticiler, bugün resmi olarak bahçeye girdi. Bölgede fındığın olgunlaşmasıyla sahil kesimlerinde bazı üreticiler, bahçelerde hasada başladı. Ordu'da sabah saatlerinde bahçeye giren üreticiler de dalın ucundan tuttu. Daldaki fındıkları tek tek kopararak, sepetlerine atan işçiler, topladıklarını çuvallara doldurdu. Çuvallanan fındıklar, daha sonra omuzlara yüklenerek, harmana taşındı. Çuvallardan dökülen fındıklar, harmanda güneşin altında kurumaya bırakıldı. Hasadın orta kesimde 12 Ağustos'ta, yüksek kesimde ise 17 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi. Kış döneminde beklenen yağışın olmaması ve hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle fındığın erken olgunlaştığı belirtilirken, özellikle sahil ve orta kesimde rekoltenin düşük olduğu kaydedildi.

'30 TL'NİN ALTINDA FİYAT ÜRETİCİYİ MEMNUN ETMEYECEK'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık fiyatının bu sezon fındık rekoltesinde yaşanan sorunlardan ve orman yangınlarından dolayı erken açıklanamadığını söyledi. 30 TL'nin altındaki fiyatın üreticileri memnun etmeyeceğini belirten Akça, Son 2 sezondur Cumhurbaşkanı'mız fındık hasadı başlamadan fiyatı açıklıyor ve üretici hasadına öyle başlıyordu ama bu sene 2 sebepten dolayı fındık fiyatı açıklanmadı, diye düşünüyoruz. Birincisi; yapılan birinci rekolte tespit çalışmalarından sonra ikinci bir rekolte tespiti istendi. Bu çalışma 28 Temmuz itibarıyla sonlandı. İkinci sebebi de son haftalarda ülkemizdeki ormanlarda bir yangın var. Dolayısıyla bu da Sayın Bakan ve Cumhurbaşkanı'nın bölgede olması biraz fındık fiyatının geç olarak açıklanacağı sonucunu gösterdi. Zannediyorum önümüzdeki hafta içinde fındık fiyatını Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklayacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın üreticinin yanında her zaman durduğunu, üreticinin alın teri ve emeğinin karşılığını verdiğini biliyoruz. Bu sene de inşallah üreticinin alın terinin karşılığını verecek ve üreticimiz ürününden geçimini sağlayacak parayı kazanacaktır. 30 TL'nin altında oluşacak bir fiyat üreticiyi memnun etmeyecektir, üreticinin emeğinin karşılığını almasını sağlamayacaktır diye konuştu.

'KİLO KAYBI YAŞAYACAĞIZ'

Fındık üreticisi Bahri Kırca da geçen sezona göre bu sezon bahçelerinde kilo kaybı yaşayacaklarını belirterek, Dalda fındık görünüyor ama bazı boşluklar var. 3 tane fındığın 2'si boş. Tabi ki bu üretimde düşüklük yaratacaktır. Kilo kaybımız olacaktır. Fındık fiyatının 30 TL'nin altında oluşması bizi memnun etmez. Zaten işçiye verdiğimiz para belli. Çok emek isteyen bir ürün dedi.

Okşan Sağesen ise Fındığı toplaması çok zor ama fiyatı çok uygun oluyor. 30 TL'den aşağısını üreticiler olarak kabul etmeyiz diye konuştu.

KARADENİZ'DE FINDIK HASADI BAŞLADI
KARADENİZ'DE FINDIK HASADI BAŞLADI
KARADENİZ'DE FINDIK HASADI BAŞLADI
KARADENİZ'DE FINDIK HASADI BAŞLADI
KARADENİZ'DE FINDIK HASADI BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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