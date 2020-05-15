Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor
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Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Karadeniz Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyulduğu görüldü.

Karadeniz'de
15.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:58

Karadeniz Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyulduğu görüldü.

Samsun'un en işlek merkezlerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi Caddeleri ile Saathane Meydanı civarında da vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Vatandaşların genellikle maske takarak sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlemlendi.

Kent merkezi ve ilçelerde vatandaşların önemli bir kısmı ise zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya özen gösterdi.

15-20 yaş grubu ise bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlandırılmak üzere dışarı çıkarak hoşça vakit geçirdi.

Sinop

Sinop'ta çok sayıda vatandaş, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sahilleri doldurdu.

Hava sıcaklığının arttığı kentte, vatandaşlar özellikle sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.

Yürüyüş yaptıkları gözlenen vatandaşların maske takarak sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Emniyet ekipleri ise cadde ve sokakların yanı sıra sahillerde de vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Amasya

Amasya'da normal zamanda en işlek güzergahı oluşturan Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda kısa süreli yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyuluyor.

Kentin simge yerlerinden Kral Kaya Mezarları ve müzelerde sakinlik yaşanıyor.

Sokağa çıkanlar maske takarken, banka önlerinde bekleyenler de sosyal mesafe kuralına riayet ediyor.

Kent merkezindeki bazı caddelerde araç trafiği oluşurken, polis ekipleri sürücüleri gerekli kurallar konusunda uyarıyor.

Kastamonu

Kastamonu'da yılın her mevsim yoğunluk gözlemlenen Cumhuriyet ve Nasrullah Meydanlarında koronavis tedbirleri kapsamında uzun süredir sessizlik hakimdi.

Büyük oranda sakinlik gözlemlense de son günlerde sokaklarda insan yoğunluğunda artış yaşanıyor.

15-20 yaş gençlerin sokağa çıkmasıyla birlikte yoğunlukta artış gözlemleniyor.

Çankırı

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor.

Hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar "evde kal" çağrısına kısmen uysa da birçok kişinin de maskelerini takarak dışarıya daha çok çıktığı gözlemlendi.

Çorum

Çorum'da da güneşli hava dolayısıyla cadde ve sokaklarda kısmen araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor.

Kentin işlek noktalarından Gazi Caddesi ile Hürriyet Meydanı civarında yaya yoğunluğu göze çarparken, vatandaşların maske ile dolaştıkları gözlendi.

Kentteki yaya yoğunluğunda artışta 15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkması da etkili oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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