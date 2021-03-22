Karadeniz'de etkili olan fırtına Sinop sahilinde dev dalgalar oluşturdu
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Karadeniz'de etkili olan fırtına Sinop sahilinde dev dalgalar oluşturdu

22.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:41
Karadeniz'de etkili olan fırtına Sinop sahilinde dev dalgalar oluşturdu

Karadeniz'de etkili olan fırtına, Sinop sahilinde dev dalgaların oluşmasına neden oldu.

Karadeniz'de etkili olan fırtına, Sinop sahilinde dev dalgaların oluşmasına neden oldu.

Kentte doğu yönünden esen ve saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreye çıkan rüzgar, sahil kesiminde etkili oldu.

Sert esen rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar, bazı bölgelerde yollara kadar taştı.

Vatandaşlar, sahilde telefonlarıyla dalgaları görüntüledi.

Fırtına, kentteki balık avcılığını da olumsuz etkiledi. Meteorolojik uyarıları dikkate alan balıkçılar denize açılmadı.

Fırtınadan etkilenen ve yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan yük gemileri ise Sinop doğal limanına demirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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