Karadeniz'de en risksiz il bu hafta da Sinop
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Karadeniz'de en risksiz il bu hafta da Sinop

Karadeniz'de en risksiz il bu hafta da Sinop
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın paylaştığı 22-28 Mayıs tablosunda vaka oranlarındaki gerilemesini sürdüren Karadeniz'in en risksiz ili Sinop, yüz binde 39,27 vaka oranıyla 5 basamak daha aşağıya inerek en düşük vaka oranına sahip 13. il oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın paylaştığı 22-28 Mayıs tablosunda vaka oranlarındaki gerilemesini sürdüren Karadeniz'in en risksiz ili Sinop, yüz binde 39,27 vaka oranıyla 5 basamak daha aşağıya inerek en düşük vaka oranına sahip 13. il oldu.

Sinop 15-21 Mayıs tablosunda yüz binde 51,28 oranla sahip Karadeniz'in en risksiz ili oldu. Türkiye genelinde ise vaka oranının en düşük olduğu 18. il konumundaydı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından bugün 22-28 Mayıs tablosu açıklandı. Tabloda Sinop'un yüz binde 39,27 orana sahip olduğu görüldü. Bu oranla 5 basamak daha aşağıya inen Sinop vaka oranlarının en düşük olduğu 15 il arasında 13.'lüğü buldu.

Vaka oranlarının en düşük olduğu 15 il ise şöyle: Muğla 41,47, Iğdır 40,24, Sinop 39,27, Kilis 39,22, Tunceli 35,95, Antalya 32,53,Kahramanmaraş 30,99, Edirne 29,43, Adıyaman 25,77, Şırnak 24,55, Mersin 21,73, Aydın 21,09, Osmaniye 13,31, Adana 12,84, Hatay 12,47.

(İHA)

Karadeniz'de en risksiz il bu hafta da Sinop

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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