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Karadeniz'de eğitime kar tatili

Karadeniz'de eğitime kar tatili
Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Haberler | Güncel

KARADENİZ Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle 4 ilde toplam 9 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

KARADENİZ Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle 4 ilde toplam 9 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Giresun'un Çamoluk, Sinop'un Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık, Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçeleri ile Artvin'in merkez ve Murgul ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Bu yerleşim yerlerinde ise engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.


Karadeniz'de eğitime kar tatili

Karadeniz'de eğitime kar tatili

Karadeniz'de eğitime kar tatili

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

 Karabük'te eğitime kar tatili

Karabük'te eğitime kar tatili

 Sinop'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Demirören Haber Ajansı / Emirhan Pehlivan - Son Dakika Haberleri

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