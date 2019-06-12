Karadeniz'de dört il için sağanak ve dolu uyarısı
Samsun, Kastamonu, Ordu ve Tokat için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu uyarısı yapıldı.
Samsun, Kastamonu, Ordu ve Tokat için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Samsun Kastamonu, Ordu ve Tokat'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yetkililer ile vatandaşların, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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