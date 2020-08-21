Karadeniz'de doğalgaz rezervi! Karadeniz'de enerji potansiyeli nasıl? Karadeniz konumu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklama odaklandı. Müjdenin Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğuna dair olduğu düşünülüyor. Peki, Karadeniz'de enerji potansiyeli nasıl?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yeni dönemin habercisi" olarak duyurduğu müjdeyi bugün açıklayacak. Türk enerji şirketlerinin hisselerini ve Türk lirasının değerini artıran açıklama sonrası gözler Erdoğan'ın yarın yapacağı açıklamaya çevrildi.

KARADENİZ'DE ENERJİ POTANSİYELİ NASIL?

Reuters'ın Türk kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Karadeniz'de doğal gaz keşfedildi ve bu keşfin 20 yıl boyunca Türkiye'nin enerjisini karşılayabileceği ifade edildi.

Bir Türk yetkili de Batı Karadeniz'de bulunan ve Tuna-1 olarak bilinen arama bölgesinde doğal gaz bulgusunun olduğunu, 800 milyar metreküp rezerv ve Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabileceğini belirtti.

KARADENİZ'DE NASIL BİR ENERJİ POTANSİYELİ YATIYOR?

2014 yılında Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Jeofizik Mühendisleri Odası Enerji Sektörü Bilimsel Teknik Kurulu'nun hazırladığı Enerji ve Jeofizik raporuna göre Karadeniz'de 7-10 milyar varillik bir petrol potansiyeli var. Aynı zamanda zengin doğalgaz potansiyeli de olan bölgede 1970-2013 yılları arasında 4,6 milyar dolarlık arama çalışması gerçekleştirildi.