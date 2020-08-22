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Karadeniz'de doğal gaz bulunması, petrol aramalarına da hız katacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Korkmaz, Karadeniz'de doğal gaz bulunmasının, petrol aramalarına da büyük bir ivme katacağına inandığını söyledi.

Karadeniz'de doğal gaz bulunması, petrol aramalarına da hız katacak
22.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:09

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Korkmaz, Karadeniz'de doğal gaz bulunmasının, petrol aramalarına da büyük bir ivme katacağına inandığını söyledi.

Korkmaz, AA muhabirine, Karadeniz'de doğal gaz yatağı bulunmasının Türkiye için çok güzel bir gelişme olduğunu belirtti.

Karadeniz'de daha önce 5 yerde, 5 bin metreden daha derin sondajlar yapıldığını anımsatan Korkmaz, rezerv yataklarının ya kuru çıktığını ya da bir, iki tanesinde gaz emaresi bulunduğunu aktardı.

Akdeniz'de 8 bölgede sondaj yapan Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz'deki ilk sondajında doğal gaz rezervi bulduğunun altını çizen Korkmaz, "Karadeniz Ereğli açıklarında, yaklaşık Karadeniz'in ortasına ve bizim tarafta kalan kısmına denk gelen bölgede bulundu. Burada doğal gaza rastlanması, bundan sonraki çalışmalar için hızlandırıcı faktör olacaktır. Bundan sonraki çalışmalara temel teşkil edecektir. Ayrıca, Karadeniz'de doğal gaz bulunmasının, petrol aramalarına da çok büyük bir ivme katacağına inanıyorum." dedi.

"Mutlaka öz enerji kaynaklarımızı bulmak zorundayız"

Korkmaz, Türkiye'de yılda ortalama 50 milyar metreküp doğal gaz tüketildiğini anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı 320 milyar metreküp rezervin, ülkenin 6 yıllık ihtiyacını karşılayabileceğini kaydetti.

Rezervin bulunduğu sahanın, yapılacak çalışmalar sonucunda çok daha geliştirilebileceğini ümit ettiğini belirten Korkmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye enerji ihtiyacı için yılda yaklaşık olarak 40-45 milyar dolar harcıyor. Petrolün yüzde 95'ine yakınını dışarıdan ithal ediyoruz, yüzde 5'lik kısmını da kendi kaynaklarımızdan üretiyoruz. Doğal gazın neredeyse yüzde 98'ini dışarıdan ithal ediyoruz. Enerjideki 40-45 milyar dolarlık çıktının yaklaşık 12-13 milyar dolarlık kısmını doğal gaz için ödüyoruz. Ülkemizde doğal gazın bulunması, yılda yaklaşık 13-14 milyar doların bütçemizde artı para olarak kalması demektir. Biz enerjide maalesef yüzde 90 civarında dışa bağımlıyız. Bu bağımlılığı azaltmak için de mutlaka kendi öz enerji kaynaklarımızı bulmak zorundayız."

Korkmaz, karada Türkiye'nin birçok yerinde rezerv araştırması yapıldığını dile getirerek, "Karadeniz çok geniş bir alan. Karadeniz'de, Türkiye'nin 6'da 1'i büyüklüğünde alanımız var, yine Akdeniz de öyle. Bu alanları araştırarak, ülkemizin enerji kaynağı ihtiyacını karşılamak durumundayız." diye konuştu.

Türkiye'nin mevcut gemilerinin araştırmalar için yeterli olduğunu vurgulayan Korkmaz, şöyle devam etti:

"2 sismik gemimiz, 3 de derin deniz sondaj gemimiz var. Bence dördüncü bir gemiyi almaya bile gerek yok. Bu üç gemi, çok büyük iş halleder. Kendi gemilerimiz olduğu için de istediğimiz zaman, istediğimiz yerde sondaj yapabiliriz. Daha önce gemimiz yoktu, bunları yabancı şirketlerden kiralıyorduk. Onlar da işlerinin durumuna göre randevu veriyorlardı. Gemiler sizin olunca, bir yerde bittiği zaman diğer tarafa hızla getirilebiliyor."

Kaynak: AA

Manşet

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