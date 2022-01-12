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Karadeniz'de dev dalgalar oluştu

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

Karadeniz'de dev dalgalar oluştuBARTIN Bartın'da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili olurken Amasra'da dev dalgalar oluştu.

AMASRA, BARTIN (İHA) - Karadeniz'de dev dalgalar oluştu

BARTIN Bartın'da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili olurken Amasra'da dev dalgalar oluştu.

Bartın'da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili oluyor. Bartın'ın Karadeniz'e kıyı Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgarla birlikte denizde dev dalgalar oluştu. Küçük Liman mevkiinde kayalıklara vuran dalgaların boyları 5 metreye kadar ulaştı.

Denizdeki olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığı görülürken yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek kuvvetli, iç kesimlerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'de dev dalgalar oluştu

Karadeniz'de dev dalgalar oluştu

Karadeniz'de dev dalgalar oluştu

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İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri

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