Karadeniz'de dalgaların boyu 4 metreye ulaştı - Haberler
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Karadeniz'de dalgaların boyu 4 metreye ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

- Karadeniz'de dalgaların boyu 4 metreye ulaştı Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle kıyılarda dev dalgalar oluştu.

AMASRA, BARTIN (İHA) - - Karadeniz'de dalgaların boyu 4 metreye ulaştı

BARTIN - Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle kıyılarda dev dalgalar oluştu. Bartın'ın Amasra ilçesinde dalgaların boyu 4 metreye ulaştı.

Karadeniz'de fırtına etkili olmaya devam ederken fırtına nedeniyle kıyılarda dev dalgalar oluştu.

Bartın'ın Karadeniz'e kıyı ilçelerinden biri olan Amasra'da dalgaların boyu 4 metreye ulaştı.

Küçük Liman mevkiinde kayalıklara vurup kırılan dalgalarla birlikte sular metrelerce yüksekliğe çıktı.

Karadeniz'deki fırtına nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığı görülürken bölgede akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Karadeniz'de dalgaların boyu 4 metreye ulaştı

Karadeniz'de dalgaların boyu 4 metreye ulaştı

Karadeniz'de dalgaların boyu 4 metreye ulaştı

Karadeniz'de dalgaların boyu 4 metreye ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri

Karadeniz, Fırtına, Amasra, Bartın, Güncel, Haber

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