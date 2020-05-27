Karadeniz'de çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı
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Karadeniz'de çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde yağışa rağmen park ve oyun alanlarına akın etti.

Karadeniz'de çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı
27.05.2020 13:51 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:26

Karadeniz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde yağışa rağmen park ve oyun alanlarına akın etti.

Samsun'da saat 11.00'den itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları, yeşil alanları ve sahil yolunu doldurdu.

Atakum sahilinde park ve yeşil alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oyunlar oynayan çocuklar uçurtma uçurup kumda oynayarak eğlendi.

Polis ekipleri maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan aileleri ikaz etti.

Sinop

Sinop'ta güzel havanında etkisiyle park ve bahçeler çocuklarla doldu.

Bir hafta aradan sonra yeniden velileriyle dışarı çıkan çocuklar güzel havanın tadını çıkardı.

Veliler ve çocukların büyük bir bölümünün maske taktıkları görüldü.

Kastamonu

Kastamonu'da, sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan çocuklar, park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti.

Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, kent merkezinden geçen çay boyunda yürüyüş yaparken Cumhuriyet Meydanı'nda aileleriyle oynadı.

Bazıları da kentin sokaklarında aileleriyle yürüyüş yaptı.

Tokat

Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan minikler, park ve bahçelerde eğlendi.

Çocuklar parklarda ve Cumhuriyet Meydanı'nda bisiklet sürdü.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk, Belediye önünde çocuklara oyuncak dağıttı.

Çorum

Çorum'da sokağa çıkan çocukların çoğu, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynadı.

Çoğunluğu aileleriyle dışarı çıkan çocukların bazılarının bisiklete bindiği, bazılarının da kent merkezindeki yeşil alan ve parklarda vakit geçirdiği gözlendi.

Tedbirler kapsamında dışarı çıkan çocuklar 4 saatlik iznin ardından evlerine dönecek.

Amasya

Amasya'da, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar dışarıda olmanın keyfini çıkardı.

Kent merkezindeki meydan ve parklarda eğlenen çocuklar, aileleriyle yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü.

Polis ekipleri, çocukların sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda ailelerine ikazda bulundu,

Çankırı

Çankırı'da da 14 yaş ve altı çocuklar dışarıya çıkarak güzel havanın tadını çıkardı.

İl genelindeki parklarda ve sokaklarda eğlenen çocuklar, aileleriyle birlikte gezerek bisiklet sürdü.

Polis ekipleri de sosyal mesafe ve maske takmaları konularında ailelere uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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