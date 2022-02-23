Karadeniz'de çığ riski arttı, uyarı geldi

KÜRESEL ısınma ve iklim değişikliğinin etkileriyle buzulların erimeye başlaması üzerine dağcıların kullandığı kuzey tırmanış rotalarında değişikliğe gidilen Doğu Karadeniz'de, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaç Kar Dağları'nda mevsim geçişlerinde hava sıcaklıkları ile birlikte çığ riskinin arttığı belirlendi. ürkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar "Kaçkarlarda doğa sporlarıyla ilgilenenler, avcılar, çobanlar ve o bölgede yaşayanlar çok dikkat etmeli" dedi.

Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, buzullar da erimeye başladı. İklim değişikliğinin etkileriyle hava ve deniz suyu sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Rize'nin Kaç Kar Dağları'nda buzulların eridiği tespit edildi. Son yıllarda artan erime ile dağcıların kullandığı kuzey tırmanış rotalarında değişikliğe gidilirken mevsim geçişlerinde hava sıcaklıkları ile birlikte bölgede çığ riskinin de arttığı belirlendi. Kaçkarlarda doğa sporlarıyla ilgilenenler, avcılar, çobanlar ve o bölgede yaşayanların olası çığ bölgelerinden uzak durmaları istendi.

Dağcılar, avcılar, çobanlar ve yöre insanlarını uyaran Prof. Dr. Başar, "Bu yıl yağan kar yağışı dağlık bölgelerde havanın da arkasından ısınmasıyla birlikte mevsim geçişleri ile yoğun olarak çığ riskini artırıyor ve çığ düşmelerine sebep olabiliyor. O bölgelere giden doğa sporlarıyla ilgilenen insanlar, avcılar, çobanlar veya o bölgede yaşayan insanların buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Çığ büyük bir kütle şeklinde düşerek, büyük zarar oluşturuyor, can kayıplarına yol açıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde buna benzer çok çığlar oldu. Bundan dolayı özellikle kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu risk her zaman yoğun olarak karşımıza çıkıyor" dedi.