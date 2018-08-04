Karadeniz'de can pazarı... Boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

SAMSUN - Samsun'da serinlemek için denize giren 17 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesi Ömürevleri Mahallesi mevkisi Çobanlı İskelesi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.R.K isimli genç denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Olayı fark eden vatandaşlar genci sudan çıkardı. Sağlık görevlileri gence kalp masajı yaptı. İlk müdahalenin ardından bilinci kapalı olan genç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından M.R.K isimli genç tedavi altına alındı.