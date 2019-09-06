Karadeniz'de can kurtarmak için 7/24 hazırlar

06.09.2019 11:12

Karadeniz'de çeken akıntı nedeniyle sıklıkla yaşanan boğulma olaylarına karşı oluşturulan Giresun Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi 7/24 görev yapıyor.

Kentteki boğulma olaylarındaki artış nedeniyle İtfaiye Müdürlüğü çatısı altında kurulan Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibi 5 kişiden oluşuyor.

Uzman kişilerce eğitimden geçirilerek göreve hazır hale getirilen ekip, deniz, akarsu ve göletlerde boğulma vakalarına müdahale ediyor.

İhbar gelir gelmez olay yerine hareket eden ekip, dalgıç kıyafetlerini giyerek su altında arama yapıyor. Ekip, tatbikatlarla olası olaylara karşı kendini sürekli hazırlıyor.

Ekip şefi Musa Pekdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekibin 2016 yılında boğulma vakalarının artması nedeniyle kurulduğunu söyledi.

Günün her saati göreve hazır olduklarına işaret eden Pekdemir, boğulma ve yüzme nedeniyle oluşan yaralanma olaylarına müdahale ettiklerini belirtti.

Pekdemir, Giresun'un Doğu Karadeniz'de geniş sahilleri bulunan bir il olduğunu ifade ederek, "Ne yazık ki ne kadar önlem alsak da vakalar artıyor. Bunda, iklim değişikliği ve rüzgarlı havalarda denize girilmesi etken. Biz ne kadar uyarı yapsak da vatandaşlarımız kendine güveniyor, dalgalı havalarda denize girildiğinde ise boğulma vakası kaçınılmaz oluyor." dedi.

Vatandaşların 110'u araması veya güvenlik birimlerinden ihbar gelmesi halinde anında harekete geçtiklerini vurgulayan Pekdemir, "Bize bilgi geldikten sonra en ivedi şekilde olay yerine intikal ediyoruz. Neresi olursa olsun ihbar sonrası en acil şekilde hareket ediyoruz. Sahil, akarsu ve göletlere müdahale edebiliyoruz." diye konuştu.

Pekdemir, ekibin düzenli eğitimlerle göreve her zaman hazır hale getirildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Karadeniz bilindiği gibi hırçın ve zor bir deniz. Karadeniz'e aldanmamak gerekiyor, şakası olmaz. Akıntı fazla, dalga olduğunda su altı görüş mesafesi yok denecek kadar az oluyor. Akıntı bir anda sizi dalgıç arkadaşlarınızdan ayırıp başka bir yöne çekebiliyor. Ekip arkadaşlarımızla bu zorluğun bilincinde olarak bu gibi durumlara karşı sürekli hazırlanıyoruz."

Bu yaz sezonunda 19 boğulma vakası meydana geldiğini belirten Pekdemir, bunun 12'sinin ölümle sonuçlandığını, 7 kişinin ise hayata döndürüldüğünü aktardı.

Pekdemir, Karadeniz'de kuzey rüzgarlarının etkili olduğu zamanlarda çeken akıntı meydana geldiğini vurgulayarak, "Vatandaş bu akıntıya kapıldığında panikliyor, aslında kendini akıntıya bıraksa açığa çıktığında akıntı kazazedeyi bırakıyor ama ne yazık ki panik, boğulma korkusu ve yorgunluk sonucu ölüm oluyor." dedi.

"Okul döneminde çocuklara dikkat"

Deniz mevsiminin son günlerinin yaşandığına dikkati çeken Pekdemir, şunları söyledi:

"Özellikle okul çağındaki çocuklarımız 'Son kez denize girelim' düşüncesiyle okuldan kaçıp denize giriyorlar. Ne yazık ki dalgalı havalarda boğulma vakasıyla karşılıyoruz. Ailelere çağrım, lütfen çocuklarından haberdar olsunlar, denize çocuklarını kendileri götürsünler, eğer götürmezlerse çocuklar denize kaçıyor."

Ekip personeli Ferhan Durgut ise arama çalışmalarında Karadeniz'de çeşitli zorluklarla karşılaştıklarına işaret ederek, "Denizin dalgalı olması görüşü engelliyor. Biz de sürekli aldığımız eğitimlerle bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bizi en çok zorlayan durumlar görüş açısı ve akıntılar. Özellikle bu yıl deniz daha çok dalgalı oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA