Karadeniz'de bulunan doğalgaz ne zaman kullanılabilecek? Doğalgaz bedava olacak mı?
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Karadeniz'de bulunan doğalgaz ne zaman kullanılabilecek? Doğalgaz bedava olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını söylediği müjdenin ardından Reuters'ın peş peşe doğalgaz açıklaması yapması, doğalgaz bedava mı olacak diyen vatandaşları heyecanlandırdı. Peki, doğalgaz bedava olacak mı?

Karadeniz'de bulunan doğalgaz ne zaman kullanılabilecek? Doğalgaz bedava olacak mı?
21.08.2020 15:58 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:01

Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası birçok ayrıntı merak ediliyor. Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunun açıklanması ile araştırılan en büyük detaylardan biri ne zaman kullanılabileceği. Cumhurbaşkanı açıklamasında doğalgazın kullanıma sunulacağı tarihe de değindi. İşte ayrıntılar...

DOĞALGAZ NE ZAMAN KULLANILABİLECEK?

* Şimdi hedefi veriyorum, 2023'te milletimizin kullanımına Karadeniz gazını sunmaktır. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtası ile Akdeniz ve Karadeniz'de 9 sondaj kuyusu çalışması yaptık. Benzer müjdeyi Akdeniz'den de bekliyoruz.

* Bakımda olan Kanuni'nin de faaliyete girmesi ile Akdeniz'deki çalışmalara hız vereceğiz. Her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır. Sakarya Gaz Sahası ile bismillah dedik. Allah'ın izni ile devamı da gelecektir.

Karadeniz'de bulunan doğalgaz ne zaman kullanılabilecek? Doğalgaz bedava olacak mı?

DOĞALGAZ BEDAVA MI OLACAK?

İki Türk yetkilinin verdiği bilgilere göre haber yaptığını açıklayan Reuters iddiasına göre Karadeniz'de Tuna kuyusunda doğalgaz bulundu. Haberde yetkilinin ; "Beklenen rezerv 800 milyar metreküp, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" dediği bilgisi paylaşıldı. Peki doğalgaz ne zaman çıkacak? Reuters'a açıklama yapan Türk yetkili doğalgazın ne zaman çıkarılacağına dair yorum yaparak, üretime başlamanın 7 ila 10 yıl arasında olabileceğini, yatırım maliyetinin de 2-3 milyar dolar arasında olacağını belirtti. Doğalgaz iddiası yurt genelinde resmen müjdeli bir haber olarak yorumlandı ve vatandaşlar doğalgaz ücretsiz mi olacak araştırmasına başladı. Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını giderdiği iddia edilen enerji kaynağının faturalara etki etmesi de beklentiler arasında. Peki doğalgaz açıklaması yapılırsa doğalgaz bedava mı olacak?

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