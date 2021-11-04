Karadeniz'de bu yıl hamsi güldürdü palamut üzdü - Haberler
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Karadeniz'de bu yıl hamsi güldürdü palamut üzdü

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Karadeniz'de bu yıl hamsi güldürdü palamut üzdü

Samsun'da artan hamsinin kilosu 10 liraya kadar gerilerken tezgahlarda azalan palamudun tanesi ortalama 15 liradan satılıyor.

SAMSUN (AA) - Samsun'da artan hamsinin kilosu 10 liraya kadar gerilerken tezgahlarda azalan palamudun tanesi ortalama 15 liradan satılıyor.

Tarihi Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Onurcan Köse, hamsinin bollaştığını, fiyatının ise uygun olduğunu söyledi.

Hamsinin geçen sene bu kadar bol olmadığını, palamudun daha çok olduğunu dile getiren Köse, "Herkes hamsi almaya geliyor. Geçen sene yiyemediler bu sene bol bol hamsi yiyorlar. Şimdi tam hamsi zamanı. Fiyatları 10 liraya kadar düştü. Yılbaşına kadar böyle gider." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Kurtça Aydın, havaların soğuması, yağışların başlamasıyla birlikte hamsinin de arttığını söyledi.

Karadeniz'de hamsinin ayrı bir öneme sahip olduğuna işaret eden Aydın, "Vatandaşın kıyması hamsi. Bir kilo hamsi alıyor vatandaş 3-4 kişi doyuyor. Karadeniz'de hamsi bol. Palamut olmadı hamsi var bu sene. Millet bol bol hamsi yiyecek." diye konuştu.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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