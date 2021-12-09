Karadeniz'de bu yıl hamsi erken tükendi

KARADENİZ'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normalinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri, daha soğuk olan Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi. Sezon başında bolca avlanan ve balıkçıların yüzünü güldüren hamsi, bu sezon erken tükendi. Karadeniz'in güneyinde avcılığı dibe vuran hamsinin az miktarda avlanması ile kilo fiyatı 10 TL'den 40'TL'ye çıkarken, çoğu tezgahlarda ise hamsi kalmadı.

Deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Karadeniz'deki sürüleri, daha soğuk olan Gürcistan ve Rusya kıyılarına yönelince sezon başında bolca avlanan ve balıkçıların yüzünü güldüren hamsi, erkenden azalmaya başladı. Karadeniz'in güneyinde avcılığı dibe vuran hamsinin az miktarda avlanması ile kilo fiyatı 10 TL'den 40'TL'ye çıkarken, çoğu tezgahta hamsi kalmadı. Tezgahlarda istavrit 15 TL, lüfer 70 TL, kalkan 200 TL, alabalık 50 TL, çinekop 60 TL, mezgit ise 40 ile 65 TL arasında fiyata satılıyor.

Emine Ergün ise "Hamsi çok güzel. Fiyatı biraz arttı ama bir kilodan fazlasını alamıyoruz. Şimdi hamsinin yanına salata çorba falan yapacağım ki ancak yetsin ama hamsi lezzetli" dedi.