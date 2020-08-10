Karadeniz'de boğulma vakaları gençleri gönüllü cankurtaranlığa yönlendirdi
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Karadeniz'de boğulma vakaları gençleri gönüllü cankurtaranlığa yönlendirdi

DÜZCE (İHA) – Karadeniz'in cilvesi olan çeken akıntı, son haftalarda boğulma vak'alarını arttırdı.

Karadeniz'de boğulma vakaları gençleri gönüllü cankurtaranlığa yönlendirdi
10.08.2020 14:40 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:52

DÜZCE (İHA) – Karadeniz'in cilvesi olan çeken akıntı, son haftalarda boğulma vak'alarını arttırdı. Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Kalkın köyü ve Hemşin köyü gençleri artan boğulma vakaların önüne geçebilmek için gönüllü cankurtaranlık yapmaya başladı.

Karadeniz'in cilvesi olan çeken akıntı son haftalarda boğulma vakalarını arttırdı. Cankurtaranlar vakaların önüne geçebilmek için canla başla çalışmalarını sürdürürken, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Kalkın köyü plajında köylü gençler gönüllü can kurtaranlık yapmaya başladı. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından plajda görevlendirilen 1 cankurtarana destek vermek için bölge gençleri de uyarılarda bulunuyor. Yaz kış Karadeniz'e giren gençler, denizin neresinde çeken akıntı olduğunu neresinde boğulma vak'alarının olduğunu bildikleri için plajda vatandaşların güvenliğini koruyor.

Sezon boyunca büyük bir boğulma vakasının yaşanmadığı Kalkın plajında gönüllü cankurtaranlık yapan Berkan Tütüncü, "Vatandaşlarımızın yardımına koşmak için gönüllü cankurtaranlık yapıyoruz burada arkadaşlarla birlikte. 5 kişiyiz toplamda. Akçakoca Kalkın plajındayız. Vatandaşlarımızı bize emanet olarak plaja davet ediyoruz. Akçakoca'da son günlerde boğulma vakaları arttı. Ama şu an Allah'a şükür burada boğulma vak'amız olmadı şu ana kadar. Kaymakamlıktan görevli cankurtaran arkadaşımız var burada. Bizde Kalkın köyünün gençleri olarak arkadaşımıza yardıma geliyoruz. Yaz kış denize giriyoruz burada. Bu bölgenin insanıyız. Artık bir dünya markası olan Kalkın plajına misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

1'i resmi olmak üzere toplam 5 cankurtaran ile Kalkın plajında vatandaşlar daha rahat şekilde denize girebiliyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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