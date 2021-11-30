Karadeniz'de beklenen fırtınadan kaçan yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı

SİNOP (AA) - Karadeniz'de saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli rüzgar öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarı üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı gemiler, kentin doğal limanına demirledi.

Bekleyişlerini burada sürdüren gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar seyir alacak.

Gemilerin bu süre zarfında tüm ihtiyaçları talep edilmesi halinde Sinop Liman Başkanlığınca karşılanıyor.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet