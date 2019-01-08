Karadeniz'de Batan Geminin Mürettebatı: 5 Dakikada Suya Gömüldü (2)

2 MÜRETTEBATIN DAHA CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Karadeniz'de Samsun açıklarında dün batan Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli yük gemisinde öldükleri belirtilen 4 mürettebattan 2'sinin dah cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 2 mürettebat için çalışmaların bölgede devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA