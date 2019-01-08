Karadeniz'de Batan Gemi İçin Arama Çalışmalarına Yeniden Başlandı

SAMSUN'da dün batan Panama bayraklı yük gemisi 'Volgo Balt 214' isimli yük gemisinin kaybolan 4 mürettebatının arama çalışmalarına bugün de devam edildi.Samsun'da dün saat 08.10 sıralarında kıyıya yaklaşık 77 mil uzaklıkta Panama Bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli yük gemisi tehlike sinyali vererek yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine hemen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Samsun ve Sinop'tan iki sahil güvenlik gemisi bölgeye ulaşmaya çalıştı. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gemi geri dönmek zorunda kaldı. Kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait iki helikopter ile Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan 'Cougar' tipi helikopterin katılımıyla devam etti. Saat 09.05'de Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan helikopter saat 09.54'de13 mürettebatı bulunan gemiye ulaştı. Kurtarılan 7 mürettebat ile 2 mürettebatın cenazesi helikopterlerle Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı'na getirildi. 7 kişi ambulanslarla ve ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. 2 mürettebatın cenazesi de otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Diğer 4 mürettebatın bulunması için dün yapılan çalışmalara bu gün de devam edildi.

Samsun Valiliği bölgedeki çalışmaların 1 helikopter ve 2 bot ile devam ettirildiğini açıkladı. Öte yandan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan 5 gemi mürettebatı dün gece diğer 2 mürettebatın bulunduğu kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Geminin 3 bin 300 ton kömür yüklü olduğu ve Samsun'daki Yeşilyurt Limanı'na gelmek için yola çıktığı belirtildi. 13 mürettebatın 11'inin Ukrayna, 2'sinin Azerbaycan uyruklu olduğu ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

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-5 merretabatın başka bir hastaneye nakledilmesi

-Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopterinden detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN, -

Kaynak: DHA