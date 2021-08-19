KARADENİZ'DE BALIKÇILARIN, YENİ AV SEZONU HAZIRLIĞI
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KARADENİZ'DE BALIKÇILARIN, YENİ AV SEZONU HAZIRLIĞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Ağ ve tekne bakımlarını sürdürüp, av yasağının sona ermesi için gün sayan balıkçılar, bereketli av dönemi geçirmeyi temenni ediyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını hızlandırdı. Ağlarını onaran balıkçılar, kızağa alınan teknelerin alt kısımlarının boya işlerini, pervanelerin balans ayarı ve parlatılmasının yanı sıra sonar cihazlarının da son kontrolünü yapıyor. Tekne bakımlarını sürdüren ve av yasağının sona ermesi için gün sayan Trabzonlu balıkçılar, bu yıl bereketli av dönemi umut ediyor.

'HEYECANLIYIZ, AYLARDIR BEKLİYORUZ'

Teknelerinin yıpranan bölümlerini tamir eden balıkçı Sönmez Çakıroğlu, Teknemizin bakımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Kimimiz de ağları onarıyor. Boya bakım işlerini tamamlamaya çalışıyorum. Denize çıkmaya çok az bir zaman kaldı. Heyecanlıyız, aylardır bekliyoruz. 4 güne de teknemizin bakım işlemleri tamamlanmış olur. Hazırlanacağız. Güzel bir sezon geçirmeyi umuyoruz. Aylarca denizde kalacağız. İşimiz gurbet dedi.

'ŞU ANLIK BALIK AZ GÖRÜNÜYOR'

Bu ay içinde tekne ve ağların tüm bakımlarının sona ereceğini dile getiren Harun Kum da, Şu anlık balık az görünüyor. Ama net bilgi için denize açılmak gerek. Umudumuz yeni sezonda var. Bakımlarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Boyalarımızı yapıyoruz. Çok az bir zaman kaldı. Heyecanlıyız diye konuştu.

KARADENİZ'DE BALIKÇILARIN, YENİ AV SEZONU HAZIRLIĞI
KARADENİZ'DE BALIKÇILARIN, YENİ AV SEZONU HAZIRLIĞI
KARADENİZ'DE BALIKÇILARIN, YENİ AV SEZONU HAZIRLIĞI
KARADENİZ'DE BALIKÇILARIN, YENİ AV SEZONU HAZIRLIĞI
KARADENİZ'DE BALIKÇILARIN, YENİ AV SEZONU HAZIRLIĞI
KARADENİZ'DE BALIKÇILARIN, YENİ AV SEZONU HAZIRLIĞI
KARADENİZ'DE BALIKÇILARIN, YENİ AV SEZONU HAZIRLIĞI
KARADENİZ'DE BALIKÇILARIN, YENİ AV SEZONU HAZIRLIĞI
KARADENİZ'DE BALIKÇILARIN, YENİ AV SEZONU HAZIRLIĞI
KARADENİZ'DE BALIKÇILARIN, YENİ AV SEZONU HAZIRLIĞI
KARADENİZ'DE BALIKÇILARIN, YENİ AV SEZONU HAZIRLIĞI
KARADENİZ'DE BALIKÇILARIN, YENİ AV SEZONU HAZIRLIĞI
KARADENİZ'DE BALIKÇILARIN, YENİ AV SEZONU HAZIRLIĞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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