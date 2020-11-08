Karadeniz'de balıkçılar hamsi ve çaça avı için deniz suyunun soğumasını bekliyor
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Karadeniz'de balıkçılar hamsi ve çaça avı için deniz suyunun soğumasını bekliyor

08.11.2020 13:05 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:08
Karadeniz'de balıkçılar hamsi ve çaça avı için deniz suyunun soğumasını bekliyor

Karadeniz'de balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerine dönmesiyle palamudun ardından hamsi ve çaça avlamayı umut ediyor.

Karadeniz'de balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerine dönmesiyle palamudun ardından hamsi ve çaça avlamayı umut ediyor.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl deniz suyu sıcaklıkları nedeniyle hamsinin göçünü erken tamamladığını hatırlattı.

Su sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ifade eden Malkoç, "Palamut bitti artık. Deniz suyu sıcaklığı yağmurlarla bir-iki derece soğuyacak. Şimdi 20 derecenin üzerinde, 16 derecenin altında olması lazım." dedi.

Malkoç, kasımın 15'inden sonra hamsi avlamayı umut ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hamsinin gelmesi için deniz suyunun soğuk olması lazım. Deniz suyu sıcak, geçen seneden de sıcak. Ben buraya geleli 40 sene oldu. En sıcak sene bu sene. Sıcak olunca da hamsi toplanmıyor. Dağınık gittiği için de sürüler oluşturmuyor. Deniz suyu soğursa hamsi olur. Denizin soğumasını bekliyoruz."

Havaların sıcak gitmesi ve av yasağının 24 metre olması nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Malkoç, palamut sezonu dışında 2 aylık av sezonundan düşük verim aldıklarını anlattı.

Malkoç, Marmara'da hamsi avının başladığını, Karadeniz'de ise balıkçıların deniz suyu sıcaklığının düşmesini beklediğini dile getirerek, "Geçen sene erken başladı. Palamut yoktu. Palamut olduğu zaman hamsi 10-15 Kasım'dan sonra başlar. Hamsi, çaça beraber geliyor. Bizim bu yörenin balıkçısı hamsi ve çaçayı bekliyor. Çinekop, istavrit şu an avlanmanın yasak olduğu yerden gidiyor. Havalar soğursa denize açılacaklar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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