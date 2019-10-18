Karadeniz'de balık üreme alanlarına tarım toprağı ile dolgu tehdidi (2)

18.10.2019 16:02

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce sahil kıyısında sürdürülen 'Gülcemal Projesi'ne yönelik bazı uzmanların, dolguda kullanılan tarım toprağının çamur olup, karıştığı denizde balık üreme alanlarını tehdit ettiği görüşleriyle ilgili açıklama yapıldı. Projedeki dolgu çalışmalarının, yönetmelikte tanımlı hafriyat toprağıyla yapıldığı belirtilen açıklamada, "Hafriyat toprağı, 'Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde', 'İnşaat öncesinde arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda oluşan toprak' şeklinde tanımlanmış olup yönetmeliğin Ek-1 listesinde; hafriyat faaliyetleri sonucu oluşacak atıkların bileşenleri 'bitkisel toprak, toprak, kum, çakıl, taş, kil' olarak belirlenmiştir. İlimizde imar planlı alanlarda yapılan yapı ruhsatlı inşaat çalışmaları sonucu çıkarılan hafriyat malzemeleri ilgili yönetmelik kapsamında 'Gülcemal' dolgu sahasına kabul edilmektedir. Bu malzemeler, ilçe belediyelerinin imar planlı alanlarında yapı ruhsatı verilen inşaatlardan ve altyapı çalışmaları sonucu ortaya çıkan malzemelerden oluşmaktadır" denildi.

'ÇALIŞMLAR MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN''Gülcemal' dolgu sahasında yapılan iş ve işlemlerin, yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uygun olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Gülcemal' dolgu sahasına dökülen toprak, yasal olarak 5403 sayılı 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na göre usulünce tarım dışı kullanım izinleri alınmış, imar sahaları içinde inşaat faaliyetleri esnasında ortaya çıkan hafriyat topraklarıdır. 10.07.2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7181 sayılı 'Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da; mevzuatlara uygun olarak ilan edilen köy yerleşik alanlarında 5403 sayılı 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'ndan muaf tutulmuştur. Dolayısıyla yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre tarım arazisi sayılan hiçbir alanda izinsiz kazı ve dolgu faaliyetinde bulunulamaz. Bu zaman kadar tarım arazilerinden dolgu amaçlı toprak alımına yönelik herhangi bir özel izin alınmamıştır. 'Gülcemal' dolgu sahasında yapılan iş ve işlemler yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uygundur. Ayrıca imarlı sahalardaki inşaat faaliyetleri esnasında inşaata başlamadan önce nitelikli tarım toprağı alınarak karayollarının refüj çalışmalarında, büyükşehir belediyemizin yürüttüğü park ve bahçe peyzaj faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Sonuç olarak 'Gülcemal' dolgu sahasına gelen hafriyat toprağı; tarım vasfını kaybetmiş, tarım dışı kullanımda olan, imarlı alanlardan gelen malzemelerden oluşmaktadır."

Kaynak: DHA