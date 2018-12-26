Karadeniz'de Balık Azaldı, Fiyatlar Arttı

Karadeniz'de havaların soğumasıyla birlikte azalan balıkların fiyatı arttı, vatandaşların talebi ise azalmadı.

BALIK FİYATLARI ARTTI

1 Eylül'de başlayan av sezonundan itibaren balıkçıların yüzünü güldüren Karadeniz, birkaç gündür hırçın yüzünü göstermeye başladı. 3,5 aydır balık fışkıran Karadeniz'de havaların soğumasıyla birlikte balık bolluğu azaldı. Balıkların pahalanmasına rağmen vatandaşların balığa olan ilgisi azalmadı.

"İRİ HAMSİ 20 LİRADAN SATILIYOR"

Balık fiyatlarının diğer sahil kesimlerine göre uygun olduğunu ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "Havaların kötü gitmesinden dolayı kayıkların çoğu denize açılamadı. Birkaç gündür balıklar biraz pahalı. İzmir, Antalya ve İstanbul'a bakarak yine de balık fiyatları Samsun'da ucuz. Şu anda normal hamsinin kilosu 10 liradan satılıyor. İstavritin kilosu 8, mezgidin kilosu da 15 lira, barbun da 10 liradan satılıyor. İri hamsinin kilosu ise 20 liradan satılıyor. Balık fiyatları birkaç gün öncesine göre biraz pahalı ama yine de talep var. Havalar biraz yumuşarsa balık fiyatlarında indirim olabilir" dedi.

"300 LİRALIK BALIĞA 100 LİRA VERDİLER"

Samsun'daki balık fiyatlarının İzmir'deki balık fiyatlarına oranla oldukça uygun olduğunu dile getiren Onurcan Köse, "Limanda 10 kayık varsa ancak 3'ü denize açılabiliyor. Buna rağmen tezgahlarda bolca balık var. Vatandaşların balığa olan ilgisi devam ediyor. Balık fiyatları biraz pahalandı ama diğer deniz illerine oranla ucuz. Bugün İzmir'den gelen vatandaş 4 çeşit balık aldı, 100 lira verdi. 'Bu kadar balığı kendi memleketimde alsam 300 lira tutardı' dedi. 8 kilo, 4 çeşit balığa 100 lira verdi ve memleketine gitti" diye konuştu.

Balık alan vatandaşlardan bazıları balıklardan ve fiyatlardan memnun olmazken, bazı vatandaşlar ise bu hava koşullarına göre balıklardan ve fiyatlardan memnun kaldıklarını söylediler.

Kaynak: İHA