Karadeniz'de balık avı azaldı
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Karadeniz, Samsun, Güncel

Karadeniz'de balık avı azaldı

KARADENİZ'de avlanan balık miktarının azalması, tezgahlardaki balık çeşitliliğinde düşüşe neden oldu.

12.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:32
Karadeniz'de balık avı azaldı

KARADENİZ'de avlanan balık miktarının azalması, tezgahlardaki balık çeşitliliğinde düşüşe neden oldu. Samsun'da istavrit, mezgit ve barbun balığının kilosu 10 TL'den satışa sunulurken, tezgahlarında tatlı su balıkları da yerini almaya başladı.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de başlayan av sezonu sona yaklaşırken, avlanan balık miktarındaki azalma, tezgahlardaki çeşitliliği de etkiledi. Samsun'da balıkçı tezgahlarını istavrit, barbun ve mezgit doldururken, tatlı su balığı olarak ise yayın balığı ve sazan balığı yerini aldı. Denizde avlanan balığının azalmasına rağmen fiyatlarda bir artış yaşanmadı. İstavrit, mezgit ve barbun balığının kilogramı 10 liradan satılıyor. 'BALIK MİKTARI YÜZDE 70 AZALDI'

Karadeniz'de balık sezonun iyi başladığını ancak daha sonra bir düşüş yaşandığı belirten balıkçı Ayhan Liman, "Şuanda denizden istavrit, barbun ve mezgit geliyor. Bu dönemde daha çok tatlı su balıkları tezgahlarda yer alıyor. Tatlı su balığı olarak, yayın ve sazanın mevsimi şuanda. Deniz balığının da çok azalma yaşandı ancak gelen balıkların fiyatları da düşük seviyede. Tüketici mezgit ve barbunun kilosunu 10 liradan alabiliyor. Havalar ısındığından beri balığa talep azaldı. Bu ayın sonuna doğru sezon tamamen bitmeye başlar. Balık nasıl soğuk havayı severse, tüketicilerde soğuk havalarda balığı tercih ediyor. Sıcak havalarda balık satışlarında düşüş yaşanır. Şuanda tezgahtaki balık iki ay öncesine göre yüzde 60-70 düşüş yaşadı. Çeşit olarak da deniz balığı azalırken tatlı su balığı artmaya başladı. Bundan sonra sazan ve yayın balığı satışları artmaya başlar. Bu sezon genel olarak balıkçının yüzü hamsiden güldü. Ancak çinakop ve palamut balığı hiç satamadık? şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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