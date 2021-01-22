Karadeniz'de balık avcılığına sıkı denetim
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Karadeniz'de balık avcılığına sıkı denetim

22.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:55
Karadeniz'de balık avcılığına sıkı denetim

KARADENİZ'de avlanan hamsi balıklarında; yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına ikinci kez 10 gün süreyle yasak getirilmesi ile denetimler artırıldı.

KARADENİZ'de avlanan hamsi balıklarında; yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına ikinci kez 10 gün süreyle yasak getirilmesi ile denetimler artırıldı. Ordu'da teknelerle denize açılan görevliler, tutulan balıkların boyutları, türleri, avlanma yöntemleri, avcılık malzemeleri ve ruhsatları denetliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz'de avlanan hamsi balıklarında; yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına ikinci kez 10 gün süreyle yasak getirdi. Yasak kararının ardından Karadeniz'de denetimlerde sıklaştırıldı. Ordu'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Mühendisleri, 'Su Ürünleri Kontrol 52' teknesi ile açıldıkları denizde 121 kilometrelik hatta avcılık yapan balıkçılara yönelik; tutulan balıkların boyutları, türleri, avlanma yöntemleri, avcılık malzemeleri ve ruhsatlarını denetliyor. 1 kaptan ve 7 mühendisin katıldığı denetimlerde kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanıyor.

'KURALLARA UYULMAZSA, BALIĞA EL KONULUYOR'

Ordu Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Metin Gürel, "Sezonun açılmasıyla birlikte ekiplerimiz denizde, karaya çıkış noktalarında, yol güzergahlarında ve perakende satış yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Hamsi ile ilgili kısıtlama gelmesinin ardından biz de denetimlerimizi artırdık. Eğer gerekli kurallara uyulmadan av yapılmışsa balığa el koyuyor ve mülkiyetini kamuya geçiriyoruz. Tüm balıkçılarımızdan av yasaklarına uymaları konusunda uyarıyorum" dedi.


Karadeniz'de balık avcılığına sıkı denetim
Karadeniz'de balık avcılığına sıkı denetim
Karadeniz'de balık avcılığına sıkı denetim
Karadeniz'de balık avcılığına sıkı denetim
Karadeniz'de balık avcılığına sıkı denetim
Karadeniz'de balık avcılığına sıkı denetim
Karadeniz'de balık avcılığına sıkı denetim
Karadeniz'de balık avcılığına sıkı denetim
Karadeniz'de balık avcılığına sıkı denetim
Karadeniz'de balık avcılığına sıkı denetim
Karadeniz'de balık avcılığına sıkı denetim
Karadeniz'de balık avcılığına sıkı denetim
Karadeniz'de balık avcılığına sıkı denetim
Karadeniz'de balık avcılığına sıkı denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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