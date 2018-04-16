Karadeniz'de Balık Ağları Toplandı

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunun 15 Nisan'da sona ermesiyle Karadeniz'de ağlarını toplayan balıkçılar, umutlarını gelecek sezona bıraktı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle av sezonunu verimsiz geçiren balıkçılar, gelecek yıl mevsim sıcaklıklarının normal seyretmesini umut ediyor.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine, 1 Eylül'de başlayan av sezonunun 15 Nisan itibarıyla sona erdiğini hatırlattı.

Deniz suyu sıcaklıklarının sezon boyunca 10 dereceden aşağı düşmediğine işaret eden Malkoç, balıkçılık için 9 derece olması gereken deniz suyu sıcaklığının Karadeniz'de 13-14 dereceyi bulduğunu, bu nedenle hamsinin erken göç ettiğini söyledi.

İklimsel nedenlerden dolayı sezonun istedikleri gibi geçmediğini anlatan Malkoç, şöyle devam etti:

"Bir dahaki seneden umutluyuz. İklimlerde var sıkıntı. İklimler normal olduğunda sorun yok. Bizim kıyılarda deniz suyu sıcaklığı düşmediği için balık sürüler halinde Gürcistan'a gitti. 'Karadeniz'de balık yok' diye bir şey yok. O kadar da kötü bir balıkçılık olmadı bu sene. Doğu Karadeniz tarafında Gürcistan'da çok hamsi tutuldu. Ege'de Enez tarafında gırgırlar çok hamsi tuttu. Orta Karadeniz kısmında balıkların boyu ufaktı. Şu an bile denizde palamut var. Şu an olmaması lazım."

Malkoç, bu sezon yaklaşık 200 bin ton hamsi avlandığını vurgulayarak, "Hamsi göçünü erken tamamladı. Gürcistan, Abhazya'da balık halen bol. Biz halimize şükrediyoruz. Balıkçıların çok daha kötü zamanlar geçirdiği oldu. Şu an balıkçı orta derecede. Çaça sezonu devam ediyor. 15 Mayıs'ta sona erecek. Sıkıntımız mevsimsel." diye konuştu.

Malkoç, tarım sektöründe de mevsimsel sorunlar yaşandığını hatırlattı.