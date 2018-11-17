Karadeniz'de Avlanma Rakamları Her Yıl Düşüyor

Karadeniz'de son 17 yıldır hamsi, palamut, istavrit, lüfer gibi balık türlerinin avında belirgin bir düşüş yaşanıyor.

Karadeniz'de 2 bin yılında 280 bin ton ile başlayan hamsi avı 17 yıl içinde inişli çıkışlı bir grafik sergilerken, 2016 ve 2017 yıllarındaki azalması endişelendirdi. 2016 yılında 102 bin 500 kilo avlanan hamsi, 2017 yılında 158 bin ton olarak gerçekleşirken en fazla av ise 385 bin ton ile 2007 yılında yaşandı.

Sardalya balığında 2 bin yılında 16 bin 500 kilogram olarak başlayan avlanma, 17 yıl içinde inişli çıkışlı bir grafik takip ederken, 2013 yılında 24 bin ton, 2014 yılında 18 bin ton, 2015 yılında 16 bin 500 ton, 2016 yılında 18 bin ton, 2017 yılında ise 23 bin 500 kilograma kadar çıktı.

İstavrit avında azalma

Karadeniz'in vazgeçilmez balıkları arasında yer alan istavrit avında da son yıllarda azalma görülmesi endişelendiriyor. 2 bin yılında 22 bin olarak başlayan istavrit avı 2001 yılında 26 bine 2002 yılında 26 bin 500 kilograma, 2003 yılında ise 28 bin tona kadar çıktı. Son 17 yılda en fazla istavrit avı 2012 yılında 31 bin tona çıkarken 2016 yılında 11 bin ton 2017 yılında ise 12 bin tona kadar geriledi.

Palamut inişli çıkışlı bir grafik çizdi

Karadeniz'de bu sezon palamut avında önceki sezonlara göre belirgin bir artış yaşanırken, en az avlanma ise yaklaşık 6 bin tonla 2007 yılında yaşandı. 2 bin yılında 12 bin ton ile başlayan avlanma takip eden yıllar içinde inişli çıkışlı bir grafik izlerken son 17 yılda en fazla avlanma ise yaklaşık 71 tonla 2005 yılında yaşandı. Palamut avında son 12 yılda 2005 yılındaki gibi 71 bin tonun üzerine ulaşılamazken, 2015 yılında 4 bin 500 kilogram, 2016 yılında 39 bin ton 2017 yılında ise 7 bin 500 kilo palamut avı gerçekleşti.

25 bin ton civarında olan lüfer avı 2 bin tonlara kadar geriledi

Karadeniz'de lüfer avında da son yıllarda inişli çıkışlı bir grafik gözlenirken, 2002 yılında 25 bin ton olan av 2017 yılında 2 bin tonlara kadar gerilemesi endişelendirdi. 2 bin yılında 4 bin ton ile başlayan avlanma, 2001 yılında 13 bin ton, 2002 yılında 25 bin ton, 2003 yılında 22 bin ton, 2004 yılında 20 bin ton, 2005 yılında 18 bin ton, 2006 yılında ise 8 bin ton olarak gerçekleşti. 2015 yılında 4 bin ton olan avlanma 2016 yılında 9 bin 500 kilograma çıkarken, 2017 yılında ise bu rakam 2 bin ton olarak gerçekleşti. - TRABZON