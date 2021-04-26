ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
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ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri mühendisleri, tekneyle açıldıkları denizde yasak ağlarla avcılık yapan balıkçılara karşı denetim gerçekleştirdi.

ORDU'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri mühendisleri, tekneyle açıldıkları denizde yasak ağlarla avcılık yapan balıkçılara karşı denetim gerçekleştirdi. Ağları inceleyen ekiplerin teknesine yunusların yanaşma anı, kameraya yansıdı.

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün su ürünleri mühendisleri, 15 Nisan itibarıyla başlayan denizlerde av yasağının ardından denetimlerini sıklaştırdı. Görevliler, 'Su Ürünleri Kontrol 52' teknesi ile Perşembe Limanı'ndan açıldıkları denizde, 121 kilometrelik hat üzerinde serilen tüm ağları inceledi. Yumurtlama döneminde olması gerekçesiyle avlanması yasak olan kalkan balığı avı için kullanılan ağlara da el koyuldu. Ele geçirilen yasak ağlar, imha edilmek üzere götürüldü.

Denetimlerde, ağa takılarak telef olan yunus ve yine kullanımı yasak olan misina ağ ile avlanan vatoz tespit edildi. Ağları serenlerin tespitine yönelik çalışma yapan ekiplere, sürü halindeki yunusların yanaştığı görüldü. Yunuslar, Karadeniz açıklarındaki denetim teknesini yolculuk boyunca takip etti.

ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM
ORDU KARADENİZ'DE AV YASAĞINA SIKI DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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