Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ilgi arttı
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Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ilgi arttı

Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ilgi arttıKARADENİZ'de balık avı sezonunun sona ermesiyle birlikte balıkçılar, kültür balıkçılığına yöneldi.

20.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:59
Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ilgi arttı

Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ilgi arttı

KARADENİZ'de balık avı sezonunun sona ermesiyle birlikte balıkçılar, kültür balıkçılığına yöneldi. Denizde kurulan kafeslerde yetiştirilen kültür balıkları tezgahları süslemeye başladı.

Karadeniz'de eylül ayında 'vira bismillah' diyerek ağlarını denize bırakan balıkçılar, bu yıl dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle sezonu erken kapattı. Limana demirleyen balıkçılar, kültür balıkçılığına yöneldi. Denizde kurulan kafeslerde yetiştirilen kültür balıkları tezgahları süslemeye başladı. Türkiye'de kültür balıkçılığı üretiminin büyük çoğunluğunun yapıldığı Karadeniz'de yılda yaklaşık 8 bin ton kültür balığı yetiştiriliyor. Balıklar, son dönemde iç piyasada tüketiliyor. Deniz kafeslerinde yetiştirilen somon balığı da koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutması nedeniyle tercih ediliyor.

'KÜLTÜR BALIKLARI YOĞUN TALEP GÖRÜYOR'

Kültür balıkçısı su ürünleri mühendisi Ferdi Kara, balık avı sezonunun sona ermesiyle yetiştirdikleri kültür balıklarının ilgi gördüğünü ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşıladığını söyledi. Kara, 'Biz zaten ihracat ağırlıklı çalışan bir firmayız. Fakat bu koronavirüs salgınıyla beraber bu ihracata yönelik satışlarımız durma noktasına geldi. Talep yok denecek kadar az. İnşallah bu salgının ardından yeniden bu sezon açılır. Bu nedenle yurt içi piyasasında bir artış oldu. Şu anda iç piyasadaki taleplere cevap veriyoruz. Ayrıca hasat yaparak, soğuk hava deposunda da stok yapıyoruz. Talebe göre ülke içinde dağıtımlar yapıyoruz. Şu anda yaklaşık bin 400 ton balık var, Haziran sonuna kadar balığı hasat etmemiz gerekiyor.

'SALGIN NEDENİYLE TÜKETİM AZALDI'

Koronavirüs nedeniyle dünyada insanların eve kapandığını, beraberinde de özellikle Uzak Doğu ülkelerinde balık tüketiminin azaldığına dikkat çeken Kara, "Şu anda bizde 2 çeşit balık var; biri levrek diğeri de Türk somonu. Somon yavruları Muğa taraflarından geliyor, mayıs ayında denize koyuyoruz, yaklaşık 18 sonra balık hasat haline geliyor. 2 buçuktan, 5 kilogram ağırlığına kadar ulaşan somon üretiyoruz. Özelikle bu balıklar yurt dışına ihraç ediliyor. Yüzde 90 bizim pazarımız Uzak Doğu idi. Tabi ki bu salgın nedeniyle tüm dünyadaki insanlar sokağa çıkamaz hale geldi. Haliyle tüketim azaldı. Japonların da özellikle tüketimi azaldı. Bizim balığımız omega 3 ve vitamin bakımından çok güçlü bir balık. Senelerdir Norveç somonu tüketiyordu insanlar, Türk somonu üretilince bu balığa insanlar yöneldi. İnsanlar bunu tadarak daha iyi anlıyor. Japonlar bile Türk somonunun daha iyi olduğunu söylüyorlar. Normalde Japonlar, hasatta buraya gelip, üretimi görüyor ve siparişi veriyordu. Ama şimdi malum virüs nedeniyle gelemiyorlar" diye konuştu.

'SEZONUMUZ BEREKETLİ GEÇİYOR'

Su Ürünleri Mühendisi Şahin Alsan da, kültür balığı sezonlarının çok verimli geçtiğini kaydederek, "Sezonumuz çok bereketli geçiyor, üretimimiz yüksek miktarlarda. İç piyasadan halkımızın yoğun talebi var. Balık tüketiminde ülkemiz insanının ilgisi git gide artıyor. Halkımızın daha çok balık tüketmesini istiyoruz. Bizde buradan yaptığımız üretimle birlikte halkımıza, milletimize balık sunmaya çalışıyoruz. Denizlerde avcılık sezonu sona erdi, buna ters orantılı kültür balıkçılığı çoğalıyor. Temennimiz bu salgının biterek azalan ihracatımızı yeniden canlandırmak. Ülkemiz koronavirüs açısından, diğer Avrupa ülkelerine kıyasla gayet başarılı bir grafik izliyor. Fazla etkilenmeyeceğimizi düşünüyorum; İnşallah da böyle olur" ifadelerinde bulundu.

Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ilgi arttı

Kaynak: DHA

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