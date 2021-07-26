Karadeniz'de aşılamada 'mavi' olan tek ilin sırrını Vali Masatlı açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karadeniz'de aşılamada 'mavi' olan tek ilin sırrını Vali Masatlı açıkladı

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Sağlık

Karadeniz'de aşılamada 'mavi' olan tek ilin sırrını Vali Masatlı açıkladı Amasya Valisi Masatlı: "Trafik kontrol noktasında bile aşılama yaptık" Korona virüs (Covid-19) tablosunda yüzde 75,1'lik aşılama oranıyla, Karadeniz Bölgesi'nde 'mavi' kategoriye yükselen tek il olan Amasya'da Vali...

Karadeniz'de aşılamada 'mavi' olan tek ilin sırrını Vali Masatlı açıkladı

Amasya Valisi Masatlı: "Trafik kontrol noktasında bile aşılama yaptık"

AMASYA - Korona virüs (Covid-19) tablosunda yüzde 75,1'lik aşılama oranıyla, Karadeniz Bölgesi'nde 'mavi' kategoriye yükselen tek il olan Amasya'da Vali Mustafa Masatlı başarının sırrını açıklayarak, "Trafik kontrol noktasında bile aşılama yaptık" dedi.

Vali Masatlı, aşılamada yüzde 100'e ulaşmak için süren faaliyetleri habercilere değerlendirdi. Salgının önlenmesi için tedbirleri uygularken 296 noktada ve kent genelinde mobil ekiplerle aşılama çalışması yürüttüklerini belirten Vali Masatlı ayrıca Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine giden veya dönüş yapanlara yönelik kampanya hayata geçirdiklerini söyledi.

"Mola Sizden Aşı ve Çay Bizden" adlı kampanya ile olumlu sonuçlar elde ettiklerine değinen Mustafa Masatlı, "Bayram arasında Merzifon ilçemizde trafik kontrol noktasında bile aşılama noktası oluşturduk. Gelen, geçen vatandaşlarımızın aşılanması için çaba sarf ettik" diye konuştu.

Kentte yapılan toplam aşı sayısının yaklaşık 350 bin olduğunu ve bunları içinde birinci doz aşı sayısının 197 binin üzerinde yer aldığına değinen Masatlı, özellikle de gençleri aşı olmaya davet etti.

Toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz de yer aldı.

Karadeniz'de aşılamada 'mavi' olan tek ilin sırrını Vali Masatlı açıkladı
Karadeniz'de aşılamada 'mavi' olan tek ilin sırrını Vali Masatlı açıkladı
Karadeniz'de aşılamada 'mavi' olan tek ilin sırrını Vali Masatlı açıkladı
Karadeniz'de aşılamada 'mavi' olan tek ilin sırrını Vali Masatlı açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Hande Yener Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Mesut Özil Metin Oktay Alper Yılmaz Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karadeniz'de aşılamada 'mavi' olan tek ilin sırrını Vali Masatlı açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 13:54:45. #1.15#

title