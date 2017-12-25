Karadeniz'de Amatör Balıkçılar Levrek Sevinci Yaşadı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde amatör balıkçılar, 5 ila 8 kilogram ağırlığında 4 levrek yakaladı.



Düzce'nin Akçakoca ilçesinde amatör balıkçılar, tekneyle açıldıkları Karadeniz'de, 1-1,5 metre boyunda ve 5 ila 8 kilogram ağırlığında 4 levrek yakaladı.



Balıkçı tezgahlarında satışan sunulan levrekler, vatandaşlar tarafında ilgi gördü. Vatandaşlar balıklarla fotoğraf çektirerek son yıllarda nadir avlanan balığı inceledi.



Balıkçı Vedat Kalmaz, yaptığı açıklamada, deniz levreğinin her zaman rastlanan bir balık olmadığını söyledi.



Deniz levreğinin bu aylarda avlanılan bir balık olduğunu ancak ağlara az takıldığını vurgulayan Kalmaz, şöyle konuştu:



"Az avlanan bir balık. Küçük amatör balıkçılar tarafından avlandılar. Izgarası ve fırında da lezzetli olur ancak yağlı balık olduğu için tavaya gelmez. Pahalı olduğu için restoranlar alıyor. Vatandaşlar için biraz pahalı. Onun için bu levrekleri balık işletmeleri alıyor."



Kalmaz, tezgahlarında satışa sunulan balıkların kilosunun 100 liradan satıldığını aktardı.