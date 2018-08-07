Karadeniz'de Ağustos ayında hamsi çıktı

Palamuda niyet, hamsiye kısmet

SAMSUN - Samsun'da palamut avına çıkan ufak teknelerin ağına sezonun ilk hamsisi takıldı.

Balık av sezonunun açılmasına kısa bir süre kala balık tezgahları kıyı balıkçılarının tuttuğu balıklarla şenlenmeye başladı. 1 haftadır mezgit, istavrit ve barbun gibi deniz balığı satan balıkçılar, birkaç gün önce de palamut satmaya başlamıştı. Bugün ise palamut ağlarına takılan hamsileri tezgahlarında sergileyen Samsunlu balıkçılar, bu sezondan umutlu olduklarını söylediler.

"İlk defa bu ayda hamsi çıktığını görüyorum"

Bu sezonun ilk hamsisinin geldiğini belirten Kurtça Aydın, "Bu sezon ilk defa hamsi geldi. Palamut avlayan balıkçıların ağlarına takılmış. Ben ilk defa ağustos ayında bu kadar güzel hamsi çıktığını görüyorum. Gelen ilk hamsi o kadar da küçük değil yenilecek boyda. Normalde kilosu 15 lira ama ilk hamsi diye kilosunu 10 liradan satıyoruz. Bu sene balıkların bol olacağını ümit ediyoruz. İnşallah bolluk olur da et ve tavuk almaya durumu yetmeyen vatandaşlar ucuz ucuz balık yer. Şu anda mezgit 10, barbun 10, palamudun tanesini dün 8 liraya satıyorduk, bugün 6 liraya satıyoruz. Vatandaşların talepleri de artmaya başladı. Bol ve bereketli bir sezon ümit ediyoruz" dedi.

Palamuda niyet, hamsiye kısmet

Palamut avlamaya çalışan balıkçıların hamsi avladığını dile getiren Onur Can Köse, "Bu aylarda yavaş yavaş çingene palamudu çıkıyordu. Kendi kayıklarımız palamut ağı atmışlar ve hamsi yakalamışlar. Sezonun ilk hamsilerini 10 liradan satıyoruz. Görüldüğü üzere bu sene hamsi ve palamudun bol olacağını düşünüyoruz. Vatandaşın ve bizim yüzümüz gülecek" diye konuştu.

Bu mevsimde hamsiyi gören vatandaşlar ise şoke olduklarını ifade ettiler.