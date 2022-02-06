ANKARA (İHA) - Karadeniz'de ağları dolduran hamsiler, Mamak'ta tüketildi

Başkent'te hamsi şenliği

ANKARA - Mamak'ta ikincisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde vatandaşlar hamsiye doydu. Festival alanını ziyaret eden vatandaşlara ızgarada pişirilen hamsi ekmekler dağıtıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yer alan Üreğil Millet Bahçesi'nde ikincisi düzenlenen Hamsi Festivali yoğun katılım ile gerçekleşti. Festival alanında vatandaşlar ızgarada pişirilen hamsileri tüketirken, Karadeniz yöresine ait şarkılar eşliğinde horon tepti. Hamsinin yanı sıra alanda çocuklar için şekerlemeler de sunuldu. Mamak Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Geleneksel 2. Hamsi Festivali'ne AK Parti Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanı ve Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Balık artarsa hamsi festivali yapalım diye söz vermiştik"

Geçen hafta düzenlenen Kanat Festivali'nde verdikleri Hamsi Festivali sözünü tuttuklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Köse, "Önceki hafta da Kanat Festivali'nde buluşmuştuk ve o zaman 'maksat değişik şekilde bir araya gelmek' demiştim. Kar yağarsa ve balık artarsa hamsi festivali yapalım diye söz vermiştik. Geçen hafta yağan karın ardından yine burada Kardan Adam Festivali yaptık. Bugün de ikincisini düzenlediğimiz Hamsi Festivali'nde tekrardan buluştuk" ifadelerine yer verdi.

Festival alanına ailesi ile geldiğini belirten Elif Koralay balık ekmeğini yedikten sonra festival alanını gezeceğini belirtirken, baba Mustafa Koralay da, "Hamsi sırasındayız. Hamsiyi çok seviyorum. Mamaklılar olarak bu ikinci etkinliğimiz. Önceki festivale de gelmiştik" diye konuştu.

"Şu anda kendimi horona atmamak için zor tutuyorum"

Izgarada pişen hamsinin tam Karadeniz hamsisi olduğunun altını çizen Naciye Çiçek, "Bir Karadenizli olarak bu festivali kaçırmak istemiyordum. Festivaller insanların samimiyetini pekiştiren organizasyonlar. Şu anda kendimi horona atmamak için zor tutuyorum. Bir Karadenizli olarak hamsinin tadını çok beğendim. Balıklar Karadeniz hamsisi gibi küçükler" dedi.