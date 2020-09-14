- Karadeniz'de ABD ile Rus uçakları arasında gerilim
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- Karadeniz'de ABD ile Rus uçakları arasında gerilim

- Karadeniz'de ABD ile Rus uçakları arasında gerilim Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de ABD'ye ait B-52 bombardıman uçaklarının uçuş gerçekleştirdiğini ve Rus savaş uçakları tarafından engelleme yapıldığını açıkladı.

14.09.2020 23:40 | Son Güncelleme: 14.09.2020 23:47

- Karadeniz'de ABD ile Rus uçakları arasında gerilim

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de ABD'ye ait B-52 bombardıman uçaklarının uçuş gerçekleştirdiğini ve Rus savaş uçakları tarafından engelleme yapıldığını açıkladı.

Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında saat 14.00 sıralarında başlayan görüşmeyi tüm dünya kamuoyu yakından takip ederken, Karadeniz semalarında ise ABD'ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçağı görüldü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğleden sonra radar sistemleri tarafından tespit edilen yabancı uçakların ardından Güney Askeri Bölgesi'nden 2 adet Su-27 ve 2 adet Su-30 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı aktarıldı. Bakanlık, Kırım açıklarında ABD'ye ait 3 adet B-52 tipi stratejik bombardıman uçağının tespit edildiğini ifade ederken, ABD uçaklarının Rus savaş uçakları tarafından ülke sınırlarından uzaklaştırıldığı açıklandı. Savunma Bakanlığı uçakların önce Türkiye hava sahasına yaklaştığını, ardından Romanya üzerinden bölgeden uzaklaştığını belirtirken, uçakların İngiltere'den kalkış yaptığı ve Karadeniz'e Ukrayna üzerinden geldiği aktarıldı.

- Karadeniz'de ABD ile Rus uçakları arasında gerilim

Kaynak: İHA

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