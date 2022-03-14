KARADENİZ'DE, 9 İLDE BİN 236 KÖY VE MAHALLE YOLU KARDAN KAPANDI

TRABZON (DHA) - KARADENİZ Bölgesi'nde 9 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle bin 236 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Trabzon'da 708, Rize'de 172, Ordu'da 40, Giresun'da 185, Bayburt'ta 12, Sinop'ta 19, Artvin'de 61, Gümüşhane'de 14, Samsun'da 25, köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede, belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun'daki okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.