KARADENİZ'DE 849 ACEMİ KASAP HASTANELİK OLDU
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KARADENİZ'DE 849 ACEMİ KASAP HASTANELİK OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARADENİZ Bölgesi'nde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu.

KARADENİZ Bölgesi'nde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. Bölgede kurban keserken yaralanıp hastaneye başvuranların sayısı 849 kişiyi buldu. Trabzon'un Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın da kurban keserken yaralandı.

Karadeniz Bölgesi'nde kurbanını keserken yaralanıp, hastanelere başvuran kişi sayısı 849 oldu. Trabzon'da 127, Rize'de 116, Amasya'da 96, Samsun'da 78, Giresun'da 43, Bayburt'ta 33, Artvin'de 18, Gümüşhane'de 32, Ordu'da 54, Çorum'da 240 ve Sinop'da 12 kişi, kurban keserken yaralandıkları gerekçesiyle hastanelere başvurdu. Büyük bölümü el ve kollarda kesik oluşan yaralıların çoğu, ayakta müdahalenin ardından taburcu edildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA YARALI

Trabzon'un Köprübaşı İlçe Belediye Başkanı Ali Aydın da kurban keserken yaralandı. Kolundan yaralanan Aydın, ilçe devlet hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildi. Kentte acemi kasaplar, hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında el, kol ve bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralananlar, kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu. Trabzon'da çeşitli hastanelerde toplam 127 kişinin tedavi altına alındı.

'ARKADAŞ KURBANI OLDUM?

Kurban keserken kendini yaralayan Selahattin Gardaş, arkadaş kurbanı olduğunu belirterek "Kurbanımızı kesmek için sabah hazırlandık. Kurbanlığı tutuyordum, arkadaşım kesiyordu. O esnada kurbanlığımız kaçmaya çalışınca arkadaşım benim elimi kesti. Alçıya aldılar. Damarlarım hasar görmüş. Dikkatsizliğimize denk geldi. Hastaneye geldim. Öğrendim ki çok gelen olmuş? diye konuştu.

KARADENİZ'DE 849 ACEMİ KASAP HASTANELİK OLDU
KARADENİZ'DE 849 ACEMİ KASAP HASTANELİK OLDU
KARADENİZ'DE 849 ACEMİ KASAP HASTANELİK OLDU
KARADENİZ'DE 849 ACEMİ KASAP HASTANELİK OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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