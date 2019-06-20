Karadeniz'de 7 il için sağanak ve dolu uyarısı
Karadeniz'de 7 il için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Karadeniz'de 7 il için gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Kastamonu, Amasya, Çorum, Sinop, Tokat ile Ordu'da kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yetkililer ile vatandaşların sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: AA
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