Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (9)

25.12.2019 00:43 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:43

ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Karadeniz Bölgesi'nde birçok noktada etkili olan orman ve örtü yangınlarıyla ilgili Ordu Valiliği de gece saatlerinde açıklama yaptı. "İlimiz genelinde 23.12.2019 Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayan ve son 48 saattir etkili olan aşırı rüzgar ve fırtına sonucunda; 19 ilçemizde, 56 farklı noktada, farklı zaman dilimleri içerisinde örtü, fındık bahçesi ve orman yangınları meydana gelmiştir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen örtü, fındık bahçesi ve orman yangınlarına; Valiliğimizin koordinasyonunda, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, OSKİ ekipleri, İlçe Belediyeleri, Orman İşletme Şeflikleri ve kolluk kuvvetleri tarafından anında müdahale edilmiştir. Çıkan orman ve bitki örtüsü yangınlarının kontrol altına alınarak, yerleşim yerlerine sıçramadan ve vatandaşlarımız zarar görmeden söndürülmesi için yoğun çaba ve gayret gösterilmektedir. Bölgemizde meydana gelen orman ve bitki örtüsü yangınlarının büyük çoğunluğu bahçe temizliği kaynaklı yakılan ateşlerden meydana geldiği tespit edilmiştir. Bahçe temizliği sonrasında yakılan ateşler, aşırı rüzgar ve fırtınanın da etkisiyle kontrol dışına çıkmakta ya da söndü zannedilen ateşlerin rüzgarın etkisi ile tekrar alevlenmektedir. Yangınların bir diğer sebebi ise, rüzgardan dolayı havai elektrik hatlarının ağaçlara temas etmesi veya tellerin birbirine sürtünmesidir." Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:"Diğer taraftan, şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 17 ilçemizin 153 mahallesinde elektrik kesintisi ve 295 trafo arızası meydana gelmiştir. Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik kesintilerini ve trafo arızalarını gidermeye yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürdürülmektedir. Meydana gelen örtü ve orman yangınları, olumsuz hava koşullarında vatandaşlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

Meteorolojik verilere göre rüzgarın 25.12.2019 Çarşamba günü (yarın) öğle saatlerine kadar kıyı kesimlerde kuvvetli, iç kesimlerde fırtına şeklinde devam etmesi beklendiğinden, örtü ve orman yangını, ev yangını, soba zehirlenmesi, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

ORDU,

Kaynak: DHA