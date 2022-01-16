Karadeniz'de 653 köy yolu kardan kapandı (6)

AYBASTI, ORDU (DHA) - ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Ordu'da Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında; Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye'de taşımalı sistem kapsamında olan okullarda yarın eğitim ve öğretime ara verilecek.

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