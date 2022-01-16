Karadeniz'de 653 köy yolu kardan kapandı (6)
ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİDoğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Ordu'da Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında;
AYBASTI, ORDU (DHA) - ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Ordu'da Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında; Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye'de taşımalı sistem kapsamında olan okullarda yarın eğitim ve öğretime ara verilecek.
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