Karadeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat, Amasya, Çorum ve Çankırı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, getirilen serbestlikle Ramazan Bayramı'nda dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat, Amasya, Çorum ve Çankırı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, getirilen serbestlikle Ramazan Bayramı'nda dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Samsun'da Kovid-19 salgını nedeniyle arife gününden itibaren başlayan ve bayram sürecinde devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokak ve caddelerde sessizlik sürüyor.

Bugün 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara bir süreliğine getirilen serbestlik kapsamında güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı, bazıları da ATM'lerden para çekti.

Park ve bahçelerde oturan vatandaşlar, uzun zamandır göremediği arkadaşları ile sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet etti.

Samsun'da uzun zamandır boş olan sahiller, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla doldu.

Vatandaşlar, sahil kenarlarında oturup deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

Sinop

Sinop'ta yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

Kentin sahillerine akın eden vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkararak, sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaştı.

Yaşlı vatandaşların tamamının maske takarak sokağa çıktıkları görüldü.

-Tokat

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

Sokağa çıkan vatandaşların tamamının maske takarak sokağa çıktıkları, yürüyüş ve spor yaptıkları görüldü.

Çankırı

Çankırı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulaması kapsamında yeniden sokağa çıktı.

Kentteki parklarda vakit geçiren vatandaşlar, hem yürüyüş yaptı hem de karşılaştıkları arkadaşlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Amasya

Amasya'da 65 yaş üzeri kişiler ve kronik hastalar tekrar sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.

Yaşlılar, sosyal mesafe kuralına uyarak Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı'nda yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde oturup dinlenmeyi tercih etti.

Yakınları ve arkadaşlarıyla karşılaşanlar da birbirlerinin bayramını tebrik etti.

72 yaşındaki Saniye Çetintaş, bayram günü dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yakınları ile görüşemediği için hüzünlü olduğunu dile getiren Çetintaş, "Yaklaşık 3 aydır dışarıya çıkmıyorduk. Çok özlemiştik dışarıya çıkıp gezmeyi. Bugün ilk defa çıktık, evden çıktık arkadaşlarımızla birlikte direkt ırmak kenarına geldik. Sabah namazımızı evde kılıp kahvaltımızı yaptık. Dışarıya çıkmak çok iyi geldi bize." diye konuştu.

Çorum

Çorum'da istisna uygulaması kapsamında yeniden sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, cadde ve sokaklar ile parklarda vakit geçirdi.

Gazi ve Bahabey Caddelerinde yürüyüş yapan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Yürüyüş sırasında birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, uzun süre sohbet etti.

85 yaşındaki Mustafa Gökeşme, AA muhabirine, iki aylık süre içinde üçüncü kez dışarı çıktıklarını belirterek, "Bugün izin günümüz. Maskemizi takıp, dışarı çıktık. Virüs nedeniyle farklı bir bayram yaşıyoruz. İnşallah gelecek bayramlar daha güzel olacak. Allah devletimizi ve milletimizi korusun. İnşallah tez zamanda bu beladan da kurtuluruz." diye konuştu.

80 yaşındaki Abdullah Öz ise ilk defa böyle bir bayram geçirdiğini ifade ederek, "Yıllar önce bir de kolera salgını vardı. O zaman da böyle sokağa çıkma kısıtlamaları vardı. Ancak bu kadar sıkı tedbirler yoktu. Biz bugün izinliyiz." dedi.

Kastamonu

Kastamonu'da, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, bir hafta sonra yeniden dışarı çıkma imkanı buldu.

Kastamonu'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla güzel havanın tadını çıkardı. Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları ile Salı Pazarı Yürüyüş Yolu'nda yürüyüş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Emniyet ekipleri de zaman zaman vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA