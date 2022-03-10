KARADENİZ'DE 5 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARADENİZ'DE 5 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KARADENİZ Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Sinop ve Samsun'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

GÜMÜŞHANE (DHA) - KARADENİZ Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Sinop ve Samsun'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede kar yağışı nedeniyle, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Sinop ve Samsun'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildi. Bu kentlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARADENİZ'DE 5 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

KARADENİZ'DE 5 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

KARADENİZ'DE 5 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karadeniz Bölgesi, Gümüşhane, Samsun, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title